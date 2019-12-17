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Бизнес

Глеб Никитин приглашает к участию в конкурсе "Инвестпроект года"

26 декабря 2019 17:04  [2] Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает инвесторов к участию в конкурсе "Инвестиционный проект года". Данный конкурс дает возможность отметить наиболее значимые для региона инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в 2019 году. Заявки принимаются до 1 марта 2020 года. Регистрация на конкурс – по ссылке.

"При выборе победителей основным критерием является не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, важна также его социальная значимость для района или города. Для этого есть специальная номинация – "Инвестиционная инициатива года". Принимаются проекты социальной направленности, в том числе предполагающие поддержку нижегородских производителей и ремесленных направлений", - подчеркнул Глеб Никитин.

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства", "Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства", "Инвестиционный проект года в сфере сельскохозяйственной отрасли", "Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости", "Инвестиционный проект года в сфере услуг", "Инвестиционная инициатива года", "Инвестиционное начинание года", "Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ)".

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

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