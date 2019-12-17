Дома и детский сад в районе ул.Фруктовой остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода в Нижнем Новгороде Общество

Микрорайон из 20 домов и детского сада остался без холодной воды из-за повреждения трубопровода в районе дома № 5 по ул. Фруктовой в Нижегородском районе. Утечка из земли была обнаружена вечером 26 декабря 2019 года. На место выехали сотрудники АО "Нижегородский водоканал".



"По данному адресу ООО "Элпроком НН" проводило работы по прокладке кабеля. В результате, на глубине 3,5 метра буром были повреждены две водопроводные линии диаметром 400 мм. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что работы производились без согласования и вызова сотрудников Нижегородского водоканала на место", - пояснил начальник центральной диспетчерской службы Александр Ширяев.



В результате ночью сотрудники Нагорного водопроводного участка и автотранспортный цех провели работы по раскопке котлована и приступили к сварочным работам. Восстановление водоснабжения микрорайона планируется к 11.00. После этого Нижегородский водоканал подаст иск к подрядчику и напишет заявление в прокуратуру, пояснили в пресс-службе компании.



Около детского сада №445 Нижегородский водоканал организовал дежурство автоцистерн с питьевой водой. Они также могут передвигаться по микрорайону в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.