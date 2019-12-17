Застройщику ЖК "Корабли", жители которого жалуются на ржавую воду, предписано устранить нарушения Общество

Застройщику нижегородского ЖК "Корабли", жители одного из домов которого пожаловались на ржавую воду, текущую из крана, предписано устранить нарушения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Ржавая вода в одном из домов жилого комплекса "Корабли" – вина застройщика. К такому выводу пришли специалисты после анализа проб воды в квартирах и в подвале дома", - говорится в сообщении.

На воду цвета фанты жители нового микрорайона пожаловались главе города Владимиру Панову во время встречи в Сормовском районе.

Жители микрорайона отдавали воду на анализ, который показал превышение показателей по железу. При этом домоуправляющая компания при проверке "ничего не выявла... прочистила стояки, но ситуация не меняется".

Владимир Панов поручил разобраться, в чем причина ржавчины в воде.

На следующий день в дом №74 по проспекту Кораблестроителей выехала инспекция, которая взяла пробы воды и проанализировала состояние труб. Исследование показало, что на входе в дом вода чистая, то есть, Нижегородский водоканал предоставляет качественную услугу. Но уже внутри здания вода загрязнена.

Промывка труб, которую делали 24 и 25 декабря, помогла ненадолго, вода опять начала темнеть. Выяснилось, что застройщик микрорайона подключил к водоснабжению новые объекты – торговый центр и многоквартирный дом, а необходимые процедуры по очистке труб после этого не выполнил. Грязь попала в здание, и, так как дом тупиковый, осела там.

Департамент жилья администрации Нижнего Новгорода направил застройщику — компании "Жилстрой НН" уведомление о том, что бы тот предпринял меры, которые не позволят попасть грязи в трубы, подключенные к дому.

Кроме того, застройщик должен сделать в доме второй вход для воды, чтобы она могла свободно циркулировать – это должно полностью предотвратить возвращение ржавчины. А пока домоуправляющей компании дано указание регулярно промывать трубы в доме и сделать перерасчет оплаты за воду для жителей.