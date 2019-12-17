Уникальную коляску для паралимпийских спортсменов изобрели в регионе Общество

Уникальную безмоторную коляску для паралимпийских спортсменов изобрели в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минпроме.

"В регионе растет число полезных проектов, которые помогают повышать качество доступной среды. В этом году в области появился Проектный офис доступной среды, там работают эксперты, для которых ограниченные физические возможности – это их собственная реальность. В настоящее время такие эксперты, например, совместно с Яндексом участвуют в работе по запуску такси, доступного для инвалидов-колясочников", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что только за 2019 год в регионе стартовали порядка 200 новых проектов, благодаря которым нижегородцам стали доступны около 1000 дополнительных социальных услуг. В том числе, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в моногородах Нижегородской области открылось более 50 новых социальных проектов, каждый из которых получил господдержку на старт или развитие.

"Новая нижегородская разработка - безмоторная коляска для лиц с ОВЗ может применяться не только в быту и в медицине, но и в паралимпийском массовом и профессиональном спорте. Она уникальна тем, что по скорости не уступает аналогам, а ее спортивный вариант будет намного быстрее. Её применение поможет нашим паралимпийцам улучшить свои результаты на соревнованиях", - сообщил автор изобретения Илья Чихалин.

По его словам, у существующих на сегодня моделей колясок, в том числе спортивных, есть ряд недостатков - малая скорость и невозможность использования в качестве транспортного средства в условиях уличного движения. У существующих аналогов эффективный рабочий ход составляет порядка 50%, у новой модели он достигает почти 100%, что позволяет задействовать мышцы максимально. За счет этого скорость коляски по улицам достигает порядка 30-40 км/ч, для спортивных моделей – еще выше.

"Таким образом, коляска позволит с комфортом совершать любые поездки, особенно в малых городах, без пересадок в общественный транспорт или автомобиль", - подчеркнул Илья Чихалин.

В региональном минпроме сообщили, что разработка заняла III место в номинации "Лучшее изобретение года в сфере транспорта" в конкурсе на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина.

Напомним, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".