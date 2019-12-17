Александр Резонтов вновь возглавил Общественный совет при УМВД РФ по Нижнему Новгороду Политика

Фото: ТК Волга

Александр Резонтов вновь возглавил Общественный совет при УМВД РФ по Нижнему Новгороду

Как сообщает телекомпания "Волга", Общественный совет на ближайшие 3 года сформирован приказом по управлению.

В обновленный состав вошли авторитетные руководители и представители трудовых и производственных коллективов, медицинских и образовательных учреждений, средств массовой информации, научных, религиозных и общественных организаций.

Председателем Общественного совета при управлении МВД РФ по Нижнему Новгороду подавляющим большинством голосов при открытом голосовании вновь избран первый заместитель генерального директора телекомпании "Волга" Александр Резонтов.

Кроме того, на первом заседании открытым голосованием сформированы президиум и рабочие группы Общественного совета, а также обозначены приоритеты в содействии правоохранительным органам в интересах обеспечения порядка, общественной и личной безопасности в Нижнем Новгороде.