Забег в "Лебедином раю" Нижегородской области пройдет 1 января Спорт

Забег в "Лебедином раю" Нижегородской области пройдет 1 января 2020 года. Об этом сообщили в администрации Выксы. Начало в 12:00.

В забеге под названием "Начни Новый год здОрОво" могут принять участие все желающие. Маршрут забега проложен по центральной аллее и символично составляет 2020 метров. Организатором выступил Совет молодых металлургов АО "Выксунский металлургический завод".

Также участники смогут окунуться в прорубь, для них будет приготовлен горячий чай.

Обновленный парк "Лебединый рай" был открыт после проведения масштабных работ по благоустройству в этом году.