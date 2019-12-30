Забег в "Лебедином раю" Нижегородской области пройдет 1 января 2020 года. Об этом сообщили в администрации Выксы. Начало в 12:00.
В забеге под названием "Начни Новый год здОрОво" могут принять участие все желающие. Маршрут забега проложен по центральной аллее и символично составляет 2020 метров. Организатором выступил Совет молодых металлургов АО "Выксунский металлургический завод".
Также участники смогут окунуться в прорубь, для них будет приготовлен горячий чай.
Обновленный парк "Лебединый рай" был открыт после проведения масштабных работ по благоустройству в этом году.
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