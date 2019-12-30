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Экономика

Производство продуктов питания выросло на 9,6% в Нижегородской области

04 января 2020 15:13  [44] Экономика

За январь-ноябрь 2019 года в Нижегородской области на 9,6% выросло производство пищевой продукции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За указанный период предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на сумму 108,2 млрд рублей.

По данным регионального минсельхоза, в области растут объемы производства мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, консервированных овощей, молока, сливочного масла, творога, кондитерских изделий, кетчупов и других пищевых продуктов.

"Рост объемов производства, прежде всего, связан с реализацией инвестпроектов на предприятиях пищепрома. В общей сложности в отрасль в 2019 году было инвестировано порядка два млрд рублей. На прилавках нижегородских магазинов расширяется ассортимент продуктов питания – молочной, мясной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий и многое другое", - отметил губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что в 2019 году в агропромышленном комплексе Нижегородской области реализуются более 80 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 40 млрд рублей, в рамках которых планируется создать более 1700 дополнительных рабочих мест для жителей региона.

Ранее сообщалось, в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе был разработан проект "Экспорт продукции АПК". Он предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до 492 млн долларов к 2024 году.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

 

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