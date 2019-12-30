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Спорт

Нижегородский трамплин введут в эксплуатацию в I квартале 2020 года

09 января 2020 17:44  [27] Спорт

Фото: Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский трамплин введут в эксплуатацию в I квартале 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства.

Строительно-монтажные работы были завершены в декабре 2019 года. Тогда же на объект поставили керамическую лыжню разгона трамплина.

В настоящее время часть оборудования, необходимого для монтажа керамической лыжни, проходит сертификацию на таможне в Кстове и планируется к поставке в январе 2020 года. После этого она будет установлена.

Напомним, государственный контракт на строительство трамплина был заключен 29 ноября 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 193 млн рублей, деньги выделены также из бюджета Нижегородской области. Подрядчиком выступает "Нижегородстройпроект".

Приобретение и монтаж керамической лыжни разгона импортного производителя предусмотрено в рамках отдельного договора.

Ранее сообщалось, что АО "Нижегородский водоканал" подключил трамплин К-60 (около пл.Сенной) к водоснабжению.

СПРАВКА:
В состав объекта входят трамплин К-60, административно - бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона.

Длина трамплина составляет 60 метров. Его строительство ведется за счет средств бюджета Нижегородской области.

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