"Нижегородский водоканал" подключил трамплин к водоснабжению Общество

АО "Нижегородский водоканал" подключил трамплин К-60 (около пл.Сенной) к водоснабжению. Работы провели сотрудники Нагорного водопроводного участка, сообщили в пресс-службе предприятия.

Главный инженер АО "Нижегородский водоканал" Алексей Кожевников отмечает, что трамплин будет снабжаться питьевой водой по двум водопроводам: диаметром 225 мм от магистрального водопровода и диаметром 600 мм.

"Подключение трамплина по двум вводам обеспечит бесперебойное водоснабжение в случаях аварийных ситуаций. Если один водопровод выйдет из строя, то альтернативное водоснабжение будет осуществляться по второй трубе. С целью обеспечения резервного водоснабжения на магистральном вводе установлена современная разделительная задвижка", - пояснил Алексей Кожевников.

Напомним, снегоуплотняющую машину для трамплина должны закупить до конца этого года. Ранее сообщалось, что компания из Казани поставит в Нижний Новгород снежные пушки для трамплина.

Государственный контракт на строительство трамплина был заключен в декабре 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 193 млн рублей, деньги выделены также из бюджета Нижегородской области. Подрядчиком выступает "Нижегородстройпроект".