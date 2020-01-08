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Общество

Нижегородским пенсионерам помогут переобучиться и выбрать профессию

10 января 2020 12:21  [40] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерам и нижегородцам предпенсионного возраста помогут переобучиться и выбрать профессию. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

В управлении пояснили, что с 10 по 13 января 2020 года в центрах занятости населения Нижнего Новгорода (Сормовский отдел) и города Навашино, а также Починковского района проходят дни открытых дверей для граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

В рамках мероприятий специалисты центров занятости окажут помощь нижегородцам в определении путей возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, проинформируют о прохождении профессионального обучения в рамках федерального проекта "Старшее поколение".

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