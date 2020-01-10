"Политическую систему страны ждут революционные изменения", - Глеб Никитин о реформе в правительстве РФ Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, где глава государства обозначил ряд изменений в Конституцию РФ.

"Прямо сейчас мы находимся на пороге начала исторических реформ колоссального масштаба, которые однозначно войдут в учебники истории как важная веха в развитии российской государственности", - написал Глеб Никитин в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Революционные изменения коснутся политической системы страны. Теперь полномочия по утверждению кандидатуры премьер-министра, его заместителей и кабинета министров будут переданы нижней палате парламента. Это действительно своевременная и даже заблаговременная реформа", - добавил губернатор.

"Именно своевременности всегда не хватало политическим реформам в истории России, как во времена империи, так и в советский период. Они всегда опаздывали, что приводило к сложным последствиям для страны", - считает Глеб Никитин.

"Путин очень точно прочувствовал, что реформы назрели, и их нужно делать уже сейчас. Искренне считаю, что у нас по-настоящему великий президент", - отметил губернатор.

"Но не только про политику и государственное устройство говорил сегодня президент. Главный вопрос будущего России - это демография. Это состав нашей семьи. И с нами сегодня говорил не глава государства. Говорил глава семьи! Говорил о выживании семьи.

Не буду повторять конкретные новые меры поддержки семей. Главное в этой части послания - это нравственный императив! Это идеологический сигнал обществу, всем нам. Приоритет семьи - это основа и необходимое условие личного счастья и процветания страны. И именно так надо воспитывать молодежь! И воспитание - это государственная, федеральная задача!", - подчеркнул глава Нижегородской области.

"Также, не только нам, сидящим в зале, но и всем россиянам, которые работают на государство, Президент напомнил, что это не просто служба, это служение! Своей Родине, своей земле, гражданам — опять же, своей семье. Это готовность жертвовать собой ради страны и людей, живущих в ней. Это опять про нашу общую ответственность за будущее страны!", - отметил он.

"Ну и ещё один важнейший императив президента - надо максимально вовлекать людей в принятие решений. Будь то решение об изменении Конституции, либо выбор благоустраиваемого общественного пространства. Все, что мы решаем и делаем, мы должны делать вместе. Потому что Россия — это мы и есть, мы вместе. И так мы можем больше! Только вместе у нас получится построить великое будущее России", - подытожил Глеб Никитин.