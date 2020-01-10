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Политика

Правительство России подаст в отставку, - Дмитрий Медведев

15 января 2020 18:19  [62] Политика
Церемония оглашения послания президента к Федеральному Собранию

Церемония оглашения послания президента к Федеральному Собранию

Фото: с сайта президента РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече президента Владимира Путина с членами правительства 15 января 2020 года объявил, что считает правильным, чтобы правительство в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщается на сайте президента России.

Он отметил, что в послании к Федеральному собранию президент обозначил "целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации".

"Эти изменения внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти – власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого", - сказал он.

Поэтому, в соответствии со статьей 117 российской конституции, правительство должно подать в отставку.

"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме", - сказал президент России Владимир Путин.

Он пообещал лично встретиться с каждым из министров и попросил их "исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе".

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