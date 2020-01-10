Чкаловскую лестницу могут передать в ведение Нижегородской области

Обрушение Чкаловской лестницы в сентябре 2019 года
Чкаловскую лестницу могут передать в пользование Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.
"В настоящее время решается вопрос о передаче. После этого проведение ремонта лестницы предполагается в рамках реконструкции Нижегородского кремля", - пояснили в департаменте.
Информации о конкретных сроках, а также инициаторе передачи пока нет.
Напомним, что Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года, то есть на объекте обрушилась облицовка и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.
Позднее эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы после обрушения ее части потребует полной замены строительных конструкций на новые.
СПРАВКА:
Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.
Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. Она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.
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