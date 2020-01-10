Нижегородское правительство даст гранты на создание новых фермерских хозяйств Экономика

Нижегородское правительство даст гранты на создание новых фермерских хозяйств в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Всего предусмотрено 55,5 млн рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Господдержка в форме предоставления грантов начинающим фермерам оказывается в регионе с 2012 года. За это время она доказала свою эффективность – ей воспользовались более 200 фермеров, были реализованы проекты развития 132 семейных животноводческих ферм и 5 потребительских кооперативов. В регионе открылись новые хозяйства в сфере животноводства, растениеводства, переработки сельхозпродукции. Кроме того, в отрасли создано порядка 700 рабочих мест", - отметил Глеб Никитин.

В апреле пройдут конкурсные процедуры, по результатам которых определят победителей. На полученные средства нижегородцы смогут воплотить в жизнь свои бизнес-идеи.

В этом году также предусмотрены гранты "Агростартап", компенсация затрат на известкование. Также, нижегородцы смогут получить льготные кредиты до 3 млн рублей для строительства жилья на селе.