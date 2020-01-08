Новая мера господдержки для нижегородских аграриев: затраты на известкование будут компенсированы Экономика

С 2020 года нижегородским аграриям будут компенсировать до 90% понесенных затрат на известкование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Особенность Нижегородской области - широкое распространение кислых почв. Известкование способствует повышению плодородия пашни, что важно для роста урожайности. С 2020 года для нижегородских аграриев будет работать новая мера поддержки - компенсация до 90% затрат на известкование. Средства будут выделены из областного и федерального бюджетов", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По данным регионального минсельхоза, в 2019 году 139,4 млн рублей из областного бюджета было направлено на известкование почв. Это на 25% больше уровня 2018 года. "В 2020 году планируем увеличить этот показатель вдвое", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году известкование кислых почв проведено в Княгининском, Спасском, Лукояновском и Сосновском районах. В 2020 году мероприятия по известкованию планируется провести в Сеченовском, Варнавинском, Вознесенском, Балахнинском, Ковернинском, Сеченовском, Городецком, Перевозском и Первомайском районах.

Господдержку в 2019 году получили 175 молодых специалистов в сфере АПК в Нижегородской области, аграрии увеличили производство сельхозкультур, также регион увеличил экспортную поставку картофеля, еще для работников сельского хозяйства открылась "Фабрика процессов".

О других новых мерах господдержки, а также о тех, кто ее получает, сообщалось ранее.