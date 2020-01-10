Нижегородским дольщикам ЖК "Окский берег" начнут выплачивать компенсации в феврале Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, а также представители банка ДОМ.РФ, Сбербанка РФ, инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, представители регионального отделения Пенсионного фонда РФ и областной прокуратуры 16 января 2019 года провели встречу с дольщиками ЖК "Окский берег". Дольщики получили разъяснения по вопросам, связанным с предстоящими выплатами компенсаций.

Банк ДОМ.РФ начнет принимать документы для выплаты денежной компенсации сразу после окончания проверки данных банками-залогодержателями (если была ипотека), в соответствии с постановлением Правительства РФ. Прием документов Банком ДОМ.РФ начнется 28 января 2020 года, а выплаты - уже в феврале, на этот процесс отводится максимум 10 рабочих дней.

Сергей Морозов призвал индивидуально подходить к ситуации каждого участника долевого строительства.

"В "Окском береге" 2,4 тысячи дольщиков. Прошу представителей банков, где размещены договоры их ипотеки, определить конкретных специалистов, которых дольщики будут знать, и которым они смогут задать свои вопросы. Обращаясь к дольщикам, хочу сказать: если какую-то проблему на любом этапе выплаты компенсаций вы не сможете решить, обращайтесь в правительство Нижегородской области, будем заниматься этим вместе", - отметил Сергей Морозов.

Представители банков разъяснили участникам долевого строительства вопросы, связанные с изменением залогового объекта в договорах ипотеки – ряд дольщиков "Окского берега" хотят поступить именно так; на вопросы, связанные с использованием материнского капитала разъяснения дала представитель отделения ПФР по Нижегородской области.

По информации Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства РФ, размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров.

Размер компенсации не может быть менее уплаченной стоимости договора долевого участия.

Получить информацию о перечне подразделений банка, осуществляющих выплату, и режиме их работы, а также записаться на подачу заявлений о выплате возмещений, можно на официальном сайте Фонда - фонд214.рф, а также по телефону горячей линии: 8-800-7007-214.

О том, что дома в "Окском береге" решили не достраивать, и обманутым дольщикам выплатят компенсации, сообщалось ранее.