ЖК "Окский берег" решили не достраивать, обманутым дольщикам выплатят компенсации Экономика

ЖК Окский берег Фото: НИА Нижний Новгород

ЖК "Окский берег" в Нижегородской области решили не достраивать, обманутым дольщикам выплатят компенсации. Об этом сообщает фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Речь идет о защите прав около двух тысяч участников долевого строительства ЖК "Окский берег". Решение о восстановлении прав дольщиков принял наблюдательный совет Фонда.

Застройщиками данного ЖК выступали ставшими банкротами ООО "Экоград" и "Капстройинвест".

Напомним, что решению Фонда предшествовало изучение целесообразности завершения строительства домов, которые уже начал возводить предыдущий застройщик, но прекратил из-за банкротства. Дома изучались для того, что бы понять, насколько изношены конструкции.

Анализ состояния домов дал понимание, кому положены компенсационные выплаты.

Для того, чтобы обеспечить софинансирование мероприятий по восстановлению прав пострадавших дольщиков ЖК "Окский берег", региональные власти и Фонд защиты прав граждан в конце октября 2019 года заключили соглашение согласно которому сумма, направленная Фондом на завершение строительства проблемных объектов ЖК "Окский берег" составит 4,3 млрд рублей, из бюджета Нижегородской области будет выделено около 400 млн рублей.

Напомним, что по аналогичной схеме сейчас возводятся дома еще в одном долгострое - ЖК "Новинки Smart City".