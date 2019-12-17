Последние новости рубрики Экономика
27 декабря 2019 13:46  [121] ЖК "Окский берег" решили не достраивать, обманутым дольщикам выплатят компенсации
27 декабря 2019 13:34  [60] Почти 70 объектов водоотведения будет построено и модернизировано в Нижегородской области до 2024 года
27 декабря 2019 09:21  [138] "Теплоэнерго" снижает тариф на теплоснабжение
26 декабря 2019 14:00  [253] Балахнинский бумкомбинат "Волга" завершил строительство здания цеха ТММ
26 декабря 2019 13:25  [192] Нижегородская область привлечет 74,5 млрд рублей на экспортно ориентированные инвестпроекты
26 декабря 2019 11:13  [306] На 6% больше: 4,3 млрд рублей будет направлено на поддержку сельского хозяйства Нижегородской области в 2020 году
25 декабря 2019 17:48  [425] Регион вдвое перевыполнил ключевой показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - Глеб Никитин
25 декабря 2019 16:59  [582] Более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам
25 декабря 2019 15:51  [388] Купоны на допдоход: управляющая компания "Открытие" запустила стратегию по вложению средств в облигации банка
25 декабря 2019 15:11  [247] Новое оборудование на Дзержинской ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году
Экономика

ЖК "Окский берег" решили не достраивать, обманутым дольщикам выплатят компенсации

27 декабря 2019 13:46  [121] Экономика
ЖК Окский берег

ЖК Окский берег

Фото: НИА Нижний Новгород

ЖК "Окский берег" в Нижегородской области решили не достраивать, обманутым дольщикам выплатят компенсации. Об этом сообщает фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Речь идет о защите прав около двух тысяч участников долевого строительства ЖК "Окский берег". Решение о восстановлении прав дольщиков принял наблюдательный совет Фонда.

Застройщиками данного ЖК выступали ставшими банкротами ООО "Экоград" и "Капстройинвест".

Напомним, что решению Фонда предшествовало изучение целесообразности завершения строительства домов, которые уже начал возводить предыдущий застройщик, но прекратил из-за банкротства. Дома изучались для того, что бы понять, насколько изношены конструкции.

Анализ состояния домов дал понимание, кому положены компенсационные выплаты.

Для того, чтобы обеспечить софинансирование мероприятий по восстановлению прав пострадавших дольщиков ЖК "Окский берег", региональные власти и Фонд защиты прав граждан в конце октября 2019 года заключили соглашение согласно которому сумма, направленная Фондом на завершение строительства проблемных объектов ЖК "Окский берег" составит 4,3 млрд рублей, из бюджета Нижегородской области будет выделено около 400 млн рублей.

Напомним, что по аналогичной схеме сейчас возводятся дома еще в одном долгострое - ЖК "Новинки Smart City".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph