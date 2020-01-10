Расширенный каталог мер господдержки инвесторов готовится в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина Экономика

Расширенный каталог мер господдержки инвесторов готовится в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках послания Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин обозначил необходимость стимулирования инвестиций. Для этого, в частности, глава государства поручил депутатам Госдумы и федеральному правительству ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.

Глеб Никитин подчеркнул важность обозначенных Владимиром Путиным стабильных условий для ведения бизнеса.

"Мы, безусловно, поддерживаем эти изменения. Это сократит финансовые и временные издержки инвесторов при реализации проекта, даст бизнесу возможность строить более конкретные планы. Устойчивость бизнеса – это реализация важных для региона проектов, новые рабочие места, и, в конечном счете, улучшение качества жизни нижегородцев", - отметил губернатор.

Для создания комфортных условий работы инвесторов в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, сформирован институт инвестиционных уполномоченных, предоставляется статус приоритетного инвестиционного проекта. Губернатор рассказал, что по его поручению министерство экономического развития и инвестиций региона формирует и представит в 2020 году расширенный каталог мер господдержки инвесторов.

"Он включит в себя меры регионального и федерального уровня, а также информацию о том, куда инвестор должен обратиться и какие документы предоставить. Наша задача – упростить любому предпринимателю доступ к информации о существующей поддержке", - добавил Глеб Никитин.