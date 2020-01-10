Последние новости рубрики Экономика
20 января 2020 16:32  [394] Наномодифицированные полимеры начали выпускать в Дзержинске
20 января 2020 13:45  [472] Импортозамещающее производство баллонов начнет работать в Дзержинске в III квартале
20 января 2020 12:51  [269] Глава Приокского района будет отвечать за Новинский сельсовет
20 января 2020 11:04  [141] "ЕЭС-Гарант" запускает систему автоматического погодного регулирования в школах Нижегородской области
19 января 2020 13:07  [485] Расширенный каталог мер господдержки инвесторов готовится в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина
19 января 2020 10:20  [329] Облправительство сэкономило на торгах в декабре 438,5 млн рублей
18 января 2020 17:46  [402] Вторая стратегическая сессия по развитию экосистемы технологического трансфера проходит в Нижнем Новгороде
18 января 2020 14:20  [248] Сливочное масло и рис подешевели в Нижегородской области
18 января 2020 12:38  [441] Нижегородская область второй год подряд входит в "высшую" группу по качеству проведения процедур оценки регулирующего воздействия
17 января 2020 14:17  [1034] Здание Нижегородского острога предлагают под салон красоты и медицинский центр
Экономика

Расширенный каталог мер господдержки инвесторов готовится в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина

19 января 2020 13:07  [485] Экономика

Расширенный каталог мер господдержки инвесторов готовится в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках послания Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин обозначил необходимость стимулирования инвестиций. Для этого, в частности, глава государства поручил депутатам Госдумы и федеральному правительству ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.

Глеб Никитин подчеркнул важность обозначенных Владимиром Путиным стабильных условий для ведения бизнеса.

"Мы, безусловно, поддерживаем эти изменения. Это сократит финансовые и временные издержки инвесторов при реализации проекта, даст бизнесу возможность строить более конкретные планы. Устойчивость бизнеса – это реализация важных для региона проектов, новые рабочие места, и, в конечном счете, улучшение качества жизни нижегородцев", - отметил губернатор.

Для создания комфортных условий работы инвесторов в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, сформирован институт инвестиционных уполномоченных, предоставляется статус приоритетного инвестиционного проекта. Губернатор рассказал, что по его поручению министерство экономического развития и инвестиций региона формирует и представит в 2020 году расширенный каталог мер господдержки инвесторов.

"Он включит в себя меры регионального и федерального уровня, а также информацию о том, куда инвестор должен обратиться и какие документы предоставить. Наша задача – упростить любому предпринимателю доступ к информации о существующей поддержке", - добавил Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph