Слушания по планировке территории в районе Карповского рынка пройдут в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: с сайта google.com/maps

Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории в районе Карповского рынка пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальской, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе.

Инициатор – ООО "Пигмент" (компания занимается оптовой продажей лакокрасочных материалов, сухих пигментов и пластификаторов).

Слушания пройдут 6 февраля 2020 года в 18:00 по адресу: пр.Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал).

Напомним, в августе 2018 года совет по имуществу перенес вопрос о корректировке красных линий в районе Карповского рынка. Ранее в министерство по имуществу поступило обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей области Павла Солодкого, который рассказал, что ООО "Пигмент " просил изменить красные линий в проекте строительной компании ООО "Глобал Эстейт". Учредителем последней является ООО "Стройиндустрия" (основано в 2009 году), согласно данным ЕГРЮЛ собственниками которой являются Олег Головко, Максим и Павел Акатовы, а также супруга экс-зампредседателя областного Заксобрания Олега Сорокина - Элада Нагорная.

ООО "Пигмент " просил изменить красные линии там, где должна пройти дорога. В этой зоне расположены семь жилых домов и магазин компании "Пигмент" на ул. Попова в Ленинском районе. Собственник ООО "Пигмент" и владелец торговой марки "Ордер" Руслан Филатов рассказал на совете, что необходимо скорректировать красные линии, из-за введения которых в проекте планировки и межевания (ППМ) его здание оказывается на территории дороги.