Глава Приокского района будет отвечать за Новинский сельсовет Экономика

Глава администрации Приокского района (Михаил Шатилов - прим.НИА "Нижний Новгород") будет отвечать за Новинский сельсовет. Как сообщается в проекте решения Думы, предлагается внести изменения в структуру администрации города. Решение депутаты примут на заседании 29 января 2020 года.

В структуре администрации города Нижнего Новгорода создается новый территориальный орган – Новинский сельсовет. Учитывая территориальное расположение, наличие общей границы с Приокским районом, Новинский сельсовет предлагается организационно подчинить главе администрации Приокского района.

Новинки Богородского района было решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года. Ранее сообщалось о других изменениях в связи с присоединением Новинок: медпомощь взрослому населению Новинского сельсовета оказывается в городской поликлинике №1 Приокского района, в том числе структурными подразделениями, расположенными в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка. Детскому населению медицинская помощь оказывается в детской городской поликлинике № 1 Приокского района, медицинская помощь женскому населению - консультацией роддома №1 Нижегородского района.