Депутаты Гордумы усомнились в эффективности работы дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Гордумы усомнились в эффективности работы МАУ "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода". Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии думы по экономике, промышленности и предпринимательству 20 января 2020 года.

Руководитель дирекции Александр Чикаев доложил, что в минувшем году организация проанализировала 180 общественных территорий – какие из них планируется благоустроить, какие – уже благоустроены.

Некоторые территории в 2020 году будут переданы в ведении дирекции. Это парк "Дубки", сквер им. Грабина, сквер им. 1905 года, парк им. Кулибина, сквер около ДК "ГАЗ", сквер им. Ефремова, эстрада в "Александровском саду", территория Мещерского озера, бульвар "Авиастроителей" и сквер им Григорьева.

Также "Дирекцией парков и скверов Нижнего Новгорода" были проработаны возможные сроки передачи территорий, подготовлен предварительный расчет смет на их содержание, разработана концепция развития.

Помимо прочего, дирекция работала над проектом по оснащению общественных территорий туалетными модулями и разрабатывала нормативную документацию для размещения НТО.

Совместно с администрацией районов дирекция выступила организатором проведения Дня города и новогодних гуляний в парках.

Депутаты поинтересовались, чем, в таком случае, работа дирекции отличается от работы всего профильного департамента администрации. Александр Чикаев пояснил, что деньги департамента в будущем будут перенаправляться в дирекцию, которая станет решать, на что их израсходовать. Доход, полученный от объектов, размещенных в парках и скверах, также будет направлен на развитие территорий.

"До конца не понятен функционал. Чем занимается дирекция на данном этапе? То она елки ставит, то находит общественные пространства, чтоб их благоустраивать. То делает ревизию, чтобы потом осуществить передачу. Они сами до конца не понимают свою роль. Необходимо учиться, перенимать опыт, как организовать работу", - подытожил депутат Николай Сатаев.

Напомним, дирекция создана в мае 2019 года по поручению главы города Владимира Панова в целях создания условий для благоустройства общественных пространств и отдыха горожан.

Дирекция призвана аккумулировать все поступающие на развитие общественных пространств средства для выполнения поставленных задач, привлечь активных местных жителей, инвесторов, советы общественного самоуправления, повысить событийность, наполнить парки и скверы культурными и массовыми спортивными мероприятиями, проводить субботники в виде фестивалей и квестов, сделать места общественного отдыха горожан "современными, привлекательными и безопасными".

В 2019 году администрированием парков и скверов занимались районные администрации. Содержанием парков и скверов Нижегородского района в 2019 году занималось ИП Пазюков.

Концепции благоустройства в настоящее время формирует Институт Урбанистики НН.