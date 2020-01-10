В основном церковные: шесть ОКН будут реставрировать в Нижегородской области по программе минкульта РФ Общество

Церковь Смоленской Божьей Матери на Гордеевке (Строгановская) Фото: правительство Нижегородской области

Шесть федеральных объектов культурного наследия (ОКН) будут реставрировать в Нижегородской области в 2020-21 годах по программе минкульта РФ – почти все они церковные. Об этом стало известно на заседании комитета ЗС НО по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК 20 января 2020 года.

Как следует из доклада руководителя управления по госохране объектов культурного наследия Нижегородской области Григория Меламеда, в 2019 году по программе министерства культуры РФ "Развитие культуры и туризма 2013-2020 гг." были выделены федеральные средства на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения "Успенская церковь, 1916 г., арх. Покровский В.А." (Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34а, старое кладбище) в объеме 15 млн 851 тыс. рублей и на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Воскресенский (Спасский) собор, 1832" (Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Ленина пл. Соборная, строение 19) в объеме 57 млн рублей.

На этот и на следующий год по этой программе запланированы реставрационные работы на шести объектах культурного наследия федерального значения:

- собор Александра Невского

- церковь Смоленской Божьей Матери на Гордеевке

- ансамбль Печерского монастыря

- Воскресенский (Спасский) собор в Арзамасе

- собор Спаса-Преображения в Арзамасе

- дом Белянинова в Арзамасе.

Таким образом, получается, что почти все объекты, которые будут приводить в порядок, являются церковными, хотя Нижегородская митрополия РПЦ часто сама берет объекты на реставрацию, в то время как другие важные, но нецерковные объекты остаются неотреставрированными, и необходимы серьезные бюджетные средства на эти цели.

Отметим, что церковь Смоленской Божьей Матери в Гордеевке (Строгановская), которая попала в список планируемой к реставрации, по факту уже реставрируется, еще с осени прошлого года. Ранее специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области проверили ход работ, отступлений от научно-проектной документации реставрации церкви не выявили. Поводом к проверке послужил от факт, что цоколь церкви выложили материалом, внешне напоминающим керамическую плитку.

Проект реставрации церкви был разработан в 2015 году ООО "РИЦ" и получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы.

Всего в 2020-2021 годах в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода планируется отреставрировать 69 значимых объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности и в пользовании учреждений социальной сферы.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Нижегородской области находится на государственной охране 3 тысячи 545 объектов культурного наследия, из них: 1 262 ОКН федерального значения, включая 945 объектов археологического наследия; 2 250 ОКН регионального значения и 33 ОКН городского значения.

Отметим, что девять аварийных ОКН в Нижнем Новгороде власти обещали передать инвесторам для реставрации. Кроме того, губернатор Глеб Никитин внес проект закона о том, чтобы за восстановление ОКН Нижегородской области давать бонусные участки.