Изменения в генплан: участку Волжской поймы в Нижнем Новгороде вернули статус рекреации Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, поддержанные региональной комиссией по землепользованию и застройке.

Речь идёт о смене зонирования 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы в Нижнем Новгороде обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функций, которое одобрила комиссия 25 октября 2019 года. Такое решение было принято после изучения результатов публичных слушаний.

Утверждённые главой региона изменения исключают возможность застройки прилегающей к дубраве территории.

В прошлом году комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории из-за того, что ООО "Жилстрой-НН" планировал построить там жилой микрорайон.

Кроме того, ООО "Нерудресурс-52" получило лицензию на разработку песчаного карьера на территории 35 га между памятником природы "Копосовская дубрава" и Волгой. По этому участку решение еще не принято.