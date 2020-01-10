Изменения в генплан: участку Волжской поймы в Нижнем Новгороде вернули статус рекреации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, поддержанные региональной комиссией по землепользованию и застройке.
Речь идёт о смене зонирования 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы в Нижнем Новгороде обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функций, которое одобрила комиссия 25 октября 2019 года. Такое решение было принято после изучения результатов публичных слушаний.
Утверждённые главой региона изменения исключают возможность застройки прилегающей к дубраве территории.
В прошлом году комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории из-за того, что ООО "Жилстрой-НН" планировал построить там жилой микрорайон.
Кроме того, ООО "Нерудресурс-52" получило лицензию на разработку песчаного карьера на территории 35 га между памятником природы "Копосовская дубрава" и Волгой. По этому участку решение еще не принято.
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