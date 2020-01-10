Последние новости рубрики Общество
22 января 2020 14:35  [75] Изменения в генплан: участку Волжской поймы в Нижнем Новгороде вернули статус рекреации
22 января 2020 13:50  [416] Более 10 тысяч нижегородцев обратились к волонтерам за помощью при подключении к ЦЭТВ
22 января 2020 13:24  [110] Проблема обеспечения лекарствами орфанных больных - всероссийская, - Дмитрий Сватковский
22 января 2020 12:49  [599] Тринадцать случаев злокачественных новообразований выявлено за месяц работы центра амбулаторной онкопомощи в Павлове
22 января 2020 12:21  [196] Поломка состава стала причиной временной остановки движения в нижегородском метро
22 января 2020 12:20  [161] Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" в ПФО пройдет в Нижнем Новгороде
22 января 2020 11:46  [488] Концентрация табака в изъятых из нижегородских магазинов снюсах равнялась выкуриванию 30 сигарет
22 января 2020 11:39  [218] Нижегородский департамент дорожного хозяйства сообщил о принятии всех мер по предупреждению и предотвращению гололедицы
22 января 2020 11:04  [319] Жильцы сгоревшего 21 января в Нижнем Новгороде дома получат жилье по поручению Владимира Панова
22 января 2020 11:03  [246] Летевший в Нижний Новгород самолет Sukhoi Superjet 100 внепланово приземлился в Ростове-на-Дону 21 января
Общество

Изменения в генплан: участку Волжской поймы в Нижнем Новгороде вернули статус рекреации

22 января 2020 14:35  [75] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, поддержанные региональной комиссией по землепользованию и застройке.

Речь идёт о смене зонирования 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы в Нижнем Новгороде обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функций, которое одобрила комиссия 25 октября 2019 года. Такое решение было принято после изучения результатов публичных слушаний.

Утверждённые главой региона изменения исключают возможность застройки прилегающей к дубраве территории.

В прошлом году комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории из-за того, что ООО "Жилстрой-НН" планировал построить там жилой микрорайон.

Кроме того, ООО "Нерудресурс-52" получило лицензию на разработку песчаного карьера на территории 35 га между памятником природы "Копосовская дубрава" и Волгой. По этому участку решение еще не принято. 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph