Нижний Новгород выделит 7 млн рублей для госстандартов детсадов Новинок после присоединения Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода планируется увеличить на 1,2 млрд рублей, часть этих средств пойдет на финансирование детсадов Новинок для того, что бы их деятельность соответствовала государственным стандартам дошкольного образования.

Информацию о выделении данных средств озвучил на заседании комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин. Он пояснил, что доходы будут увеличены за счет межбюджетных трансфертов.

Юрий Мочалкин сказал, что при внесении изменений в бюджет города "на исполнение полномочий в сфере общего образования в детских садах" предполагается 7,1 млн рублей".

Передачу шести муниципальных образовательных учреждений Новинок в собственность областного центра депутаты думы одобрили на заседании 18 декабря.

В ходе заседания Юрий Мочалкин также доложил, что в 2020 году предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета на 1 224,2 млн рублей.

Напомним, что Новинки Богородского района вошли в состав Нижнего Новгорода в начале 2020 года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

Юрий Мочалкин на заседании комиссии также рассказал об остальных параметрах бюджета, после того как в него внесут изменения.

В том числе на поддержку муниципальной программы "Формирование современной городской среды" планируется направить 442,2 млн рублей;

- на капитальный ремонт образовательных организаций – 279,3 млн рублей;

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением - 175 млн рублей;

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 102,1 млн рублей;

- на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод – 100,4 млн

рублей;

- на берегоукрепление от метромоста до Молитовского моста - 42 млн рублей,

- на инженерную инфраструктуру земельных участков в районе д.Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям – 27,7 млн рублей;

- на реконструкцию парка "Швейцария"- 13,6 млн рублей;

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах города – 10,1 млн рублей;

Обновленные параметры бюджета на 2020 год: доходы – 34,432 млрд рублей; расходы – 34,43 млрд рублей.