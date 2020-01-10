Федерация сообщила о готовности предоставить первые 1,3 млрд рублей для парка "Швейцария" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Федерация сообщила о готовности предоставить первые 1,3 млрд рублей из планируемых 3 млрд рублей для благоустройства парка "Швейцария" (парк "Приокский"). Об этом сообщил директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 22 января 2020 года.

В настоящее время от правительства РФ поступило письмо с намерениями субсидировать проект благоустройства парка.

Как пояснил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, деньги пойдут на благоустройство в несколько этапов.

По его словам, окончательной концепции еще нет. Ранее планировалось начать с озеленения, и только потом приступить к капитальному строительству. Однако, решено, что целесообразнее осуществлять благоустройство на небольших территориях, но полностью. В ближайшее время проектанты предложат департаменту концепцию детального благоустройства.

На вопрос председателя комиссии Марка Фельдмана о возможной смене зонирования и вырубке деревьев, Виктор Сдобняков пояснил, что эта информация станет известна только после презентации итоговой концепции.

Согласно контракту, проектную документацию направят на госэкспертизу в срок до 20 февраля.

Получение субсидии обязывает Нижний Новгород закончить работы в срок. В противном случае, город будет вынужден вернуть деньги. Однако, депутаты Гордумы усомнились в том, что город, при таких темпах работ, "успеет реализовать такой масштабный проект". Решение о соответствующем изменении в бюджет будет принято на заседании нижегородской Думы 29 января.

Ранее сообщалось, что федерация планирует в 2020-2021 годах выделить 3 млрд рублей на комплексное благоустройство парка "Швейцария". Также предусмотрено софинансирование от города, которое составит 1% или 13,6 млн рублей (в 2020 году).

Напомним, что парк предлагают разделить на восемь самостоятельных зон. Планируется, что на территории "Швейцарии" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там планируется залить каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

Также проектанты хотят создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами. Там посетители смогут пребывать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк", где появятся панорамный лифт, причал и пляж.

В "Культурно-инновационной" зоне разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" создадут игровые зоны. В "Спортивном" парке планируется организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" станет живой "фонтан-ручей", по которому дети смогут пускать кораблики.

На заседании комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 22 января Юрий Мочалкин также доложил, что в 2020 году предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета на 1,2 млрд рублей.