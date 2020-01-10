Около 12 часов будут устранять аварию на канализационном коллекторе в Ленинском районе Происшествия

Около 12 часов потребуется на устранение аварии на канализационном коллекторе в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление ГОЧС.

Во время работ часть домов Автозаводского района будет переключена на резервную линию, а часть – отключена от холодного и горячего водоснабжения.

До отключения жителям Автозаводского района рекомендуется запастись холодной водой.

Узнать о точках раздачи питьевой воды и заказать бочку можно по телефону горячей линии АО "Нижегородский водоканал" 246-99-99, а также по коротким номерам 005 и 112.

Напомним, что канализационные стоки затопили 1 тысячу кв. м. Это произошло сегодня — 22 января.

Сейчас на месте аварии откачивают стоковые воды.