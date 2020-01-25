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Общество

Отдел ГИБДД на нижегородской Стрелке будет закрыт 30 января

28 января 2020 15:55  [431] Общество

Отдел ГИБДД на нижегородской Стрелке будет закрыт 30 января 2020 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В связи с проведением работ, связанных с техническим обслуживанием оборудования, компьютерной техники приём граждан по вопросам регистрационной деятельности, обмена и получения водительских удостоверений в операционных залах межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, расположенных по адресам: ул. Стрелка, 4Б и ул. Самаркандской, 2 осуществляться не будет.

По вопросам экзаменационной деятельности прием будет проходить с 09:00 до 18:00 30 января по следующим адресам: ул.Шатковская, 2А и ул. Кирова, 33А.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция изменила режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений в Нижегородской области.

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