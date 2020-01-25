Двое жителей Нижегородской области фиктивно поставили на учет 17 иностранцев Общество

Двое жителей Нижегородской области фиктивно поставили на учет 17 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Арзамасские полицейские выявили факт того, что 33-летняя жительница Арзамаса прописала в своей квартире 2 жителей ближнего зарубежья, которые не проживали по указанному в регистрации адресу.

Нижегородские полицейские установили, что 40-летний житель Автозаводского района, не имея намерения предоставлять 15 иностранным гражданам свое домовладение для проживания, оформил им временную регистрацию по месту своего жительства.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее пенсионерка из Дальнеконстантиновского района фиктивно поставила на учет двух мигрантов, нижегородка незаконно поставила на учёт 16 мигрантов за 500 рублей с каждого, другая жительница областного центра прописала 24 мигранта у себя в квартире.