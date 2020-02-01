Более 1 млн уникальных пользователей зашли в 2019 году на нижегородский портал госуслуг Общество

Более миллиона уникальных пользователей зашли на нижегородский портал госуслуг в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что в 2019 году на портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области зашло более миллиона уникальных пользователей. Общее количество обращений к региональному порталу за минувший год составило 2,19 млн. 1 февраля 2020 года порталу gu.nnov.ru исполняется 13 лет.

"Можно уверенно сказать, что портал пользуется спросом у нижегородцев. Все эти годы портал постоянно оптимизировался, добавлялись новые услуги, было запущено мобильное приложение, версия для лиц с ограниченными возможностями по зрению. Используя возможности сайта, можно без проблем оплатить штрафы, записаться к врачу или пожаловаться на нарушения в сфере жилищно-коммунального обслуживания", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас портал предоставляет возможность направить электронные заявления на получение 168 государственных и муниципальных услуг и отслеживать ход их исполнения через личный кабинет заявителя.

В настоящее время на региональном портале представлена информация о порядке получения более 2,9 тысяч услуг: 142 региональных, 2013 муниципальных и 799 федеральных услугах. Кроме того, представлен большой массив информации об органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, справочная информация, электронные сервисы и база частых вопросов и жизненных ситуаций.

Напомним, что с 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Принятое решение – первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 15 января.



СПРАВКА

Портал неоднократно становился лауреатом конкурсов: Всероссийского конкурса "Лучшие решения по созданию систем коллективной обработки информации", Премии информационной открытости, Всероссийского конкурса лучших региональных решений "ПРОФ-IT". Также в течение нескольких лет нижегородский портал занимал лидирующие позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню развития информационного общества, формирующегося на основании анализа возможностей региональных порталов госуслуг.