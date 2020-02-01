Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде закрыли для рекультивации Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде закрыли, чтобы приступить к рекультивации. Об этом сообщается в документах на сайте администрации Нижнего Новгорода.

В документах поясняется, что администрация Ленинского района должна обеспечить охрану территории и контроль за прекращением экономической и иной хозяйственной деятельности на территории свалки.

Напомним, что данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Свалка расположена за кладбищем "Красная Этна" на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыта. Свалка неоднократно горела, жители также неоднократно жаловались на все новые пожары. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.

Ранее сообщалось, что ликвидацию свалки планируется начать в 2020 году. Для этого на федеральном уровне предусмотрено 229,9 млн рублей, на уровне области - 80,7 млн рублей. Общая стоимость ликвидации составляет 1,4 млрд рублей.

В ноябре глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что рекультивация Шуваловской свалки планируется в два этапа. Для этого будет применяться сепарационный вариант технологического решения. Технический этап рекультивации займет 20 месяцев, биологический этап, в ходе которого будет проведена отсыпка слоя растительного грунта и засев травянистыми растениями, до 4 лет.

В Роспотребнадзоре отметили, что все этапы рекультивации свалки будут находиться под постоянным контролем ведомства.