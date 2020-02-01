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Бизнес

Около 35 млн рублей будет потрачено в Нижегородской области на развитие садоводства

03 февраля 2020 16:14  [62] Бизнес

Около 35 млн рублей будет потрачено в Нижегородской области на развитие садоводства. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, в этом году господдержка увеличена на 20%.

"Конечно, развитие садоводства невозможно без модернизации и технического переоснащения. А это весьма затратные мероприятия, которые доступны не каждому аграрию. Здесь государство старается поддержать производителя, возмещая ему часть затрат на закладку и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями", - отметил он.

Губернатор напомнил, что нижегородцы в 2020 году также могут получить гранты до 6 млн рублей на создание и развитие фермерских хозяйств.

Как сообщили в региональном минсельхозе, в 2019 году нижегородскими аграриями было произведено более 500 тонн плодово-ягодной продукции, что в 1,4 раза больше уровня 2018 года.

В региональном минсельхозе уточнили, что в этом году нижегородские аграрии планируют заложить 20 га жимолости, 20 га черной смородины, 30 га облепихи и яблоневый сад на площади 16 га.

В сентябре прошлого года сообщалось, что три инвестиционных соглашения были утверждены на заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Соглашения направленны на поддержку сельскохозяйственной отрасли региона. Первый проект предполагает закладку в Нижегородской области ягодного сада с использованием передовых мировых технологий и выращивание следующих культур: малина, ежевика, голубика, земляника, жимолость. Второй проект направлен на создание крупнейшего в России промышленного производства высококачественной продукции из технической конопли, выращенной на территории Пильнинского района Нижегородской области. Третьим проектом предполагается запуск сертифицированного по европейским стандартам качества и безопасности производства с асептическим оборудованием, которое позволит компании значительно увеличить объемы производства и продажи плодово-ягодных наполнителей в асептической упаковке за счет замещения импорта при более низком уровне цен.

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