Власти начинают выбирать подрядчика для строительства нижегородского Ледового дворца Экономика

Проект Ледового дворца Фото: ХК Торпедо

Правительство Нижегородской области ведет подготовку документов по выбору подрядчика для строительства Ледового дворца. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства.

В минстрое добавили, что проект ледового дворца прошел экспертизу и получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Стоимость строительства Ледового дворца оценивается в 10,9 млрд рублей. Ранее и.о. министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин сообщал, что доля финансирования из федерального бюджета будет не менее 76%. Так правительство России вложит в строительство Ледового дворца 8 млрд рублей, Нижегородской области останется порядка 3 млрд рублей.

Напомним, универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом расположится в Канавинском районе между набережной реки Волга и улицами Бетанкура, Должанская и Самаркандская.

В состав спортивного комплекса войдут основная ледовая арена (60 на 28 метров) вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена (60 на 28 метров) на 250 зрителей; зал для игры в керлинг (54 на 34 метра) на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

Также в состав комплекса войдет универсальный спортивный зал (36 на 18 метров) и зал акробатики (36 на 18 метров).

Максимальная высота Ледового Дворца составит 38 метров, минимальная высота — 13,2 метра. Сооружение будет пятиэтажным, трибуны расположатся на каждом этаже.

Кроме хоккейных матчей на арене планируется проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.

Ранее сообщалось, что разработкой архитектурно-градостроительных решений с визуализацией Ледового дворца займется ООО "Проектный институт уникальных сооружений "Арена" (Москва). Сумма контракта составила 101,3 млн рублей.

В марте 2019 года департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области отвел 68,4 тысяч кв.метров под Ледовый дворец на Стрелке. В июне специалисты предложили скорректировать архитектурные детали планируемого к строительству объекта. В частности, прозвучало предложение приблизить цвет стилобатной части объекта к цвету исторической застройки. Также участники заседания предложили минимизировать площадь застройки сооружения.