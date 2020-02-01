"Приволжье - ТрансСервис-НН" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за разлива отходов с автомойки около Дзержинска Общество

Фото: администрация Дзержинска

ООО "Приволжье - ТрансСервис-НН" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за разлива отходов с автомойки около Дзержинска. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 4 февраля 2020 года.

Напомним, ранее в единую диспетчерскую службу Дзержинска поступила информация о разливе технической жидкости в районе автоцентра "DAF" по Московскому шоссе в лесном массиве около Дзержинска. Представителей "Приволжье - ТрансСервис-НН" вызвали в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия для составления протокола и дачи объяснений.

Проверкой установлено, что на территории лесного массива неподалеку от автоцентра сбрасывали шлам с автомойки в объеме не менее 40 куб.метров, которые были вывезены с территории центра на грузовом автомобиле. Факт сброса отходов из кузова транспортного средства был также зафиксирован видеосъемкой представителей СМИ.

Специалистами Росприроднадзора было установлено, что эксплуатантом автоцентра является ООО "Приволжье – ТрансСервис НН", которое своими действиями нарушило требования закона. Вынесено постановление о привлечении ООО "Приволжье – ТрансСервис НН" к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Размер штрафа составил 400 тысяч рублей.

Компания самостоятельно убрала отходы с территории.