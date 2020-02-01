Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2020 16:23  [98] Нижегородские волонтеры начали помогать ветеранам на дому
04 февраля 2020 16:13  [113] Нижегородский ветеран Юрий Кирилюк получил юбилейную медаль в свой день рождения
04 февраля 2020 15:52  [460] "Приволжье - ТрансСервис-НН" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за разлива отходов с автомойки около Дзержинска
04 февраля 2020 15:18  [180] Детей начнут обследовать в нижегородских "Поездах здоровья"
04 февраля 2020 14:34  [595] Нижегородские сараи, закрытые баннерами о Великой Отечественной войне, снесут
04 февраля 2020 14:31  [246] Новый рейс Нижний Новгород–Анапа будет запущен в аэропорту Стригино
04 февраля 2020 13:50  [312] Нижегородский минтранс готов привлечь нового перевозчика для обслуживания маршрутов Т-4 и Т-50
04 февраля 2020 13:14  [497] "Уход Александра Скворцова – невосполнимая утрата для хоккейного мира", - Глеб Никитин
04 февраля 2020 12:33  [714] Офис на ладони: "Ростелеком" и Redmadrobot представили мобильное приложение в помощь сотрудникам компаний
04 февраля 2020 11:51  [695] Новые маршруты могут запустить в Нижнем Новгороде при строительстве развязки на Циолковского
Общество

"Приволжье - ТрансСервис-НН" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за разлива отходов с автомойки около Дзержинска

04 февраля 2020 15:52  [460] Общество

Фото: администрация Дзержинска

ООО "Приволжье - ТрансСервис-НН" оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за разлива отходов с автомойки около Дзержинска. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия 4 февраля 2020 года.

Напомним, ранее в единую диспетчерскую службу Дзержинска поступила информация о разливе технической жидкости в районе автоцентра "DAF" по Московскому шоссе в лесном массиве около Дзержинска. Представителей "Приволжье - ТрансСервис-НН" вызвали в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия для составления протокола и дачи объяснений.

Проверкой установлено, что на территории лесного массива неподалеку от автоцентра сбрасывали шлам с автомойки в объеме не менее 40 куб.метров, которые были вывезены с территории центра на грузовом автомобиле. Факт сброса отходов из кузова транспортного средства был также зафиксирован видеосъемкой представителей СМИ.

Специалистами Росприроднадзора было установлено, что эксплуатантом автоцентра является ООО "Приволжье – ТрансСервис НН", которое своими действиями нарушило требования закона. Вынесено постановление о привлечении ООО "Приволжье – ТрансСервис НН" к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Размер штрафа составил 400 тысяч рублей.

Компания самостоятельно убрала отходы с территории.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph