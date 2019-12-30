Нижегородцам предложили написать сценарий для экранизации сборника "Хроники сыска" Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородцам предложили написать сценарий для экранизации сборника рассказов Николая Свечина "Хроники сыска". Режиссером фильма выступит Евгений Кудельников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Действие восьми детективных новелл "Хроники сыска" происходит в Нижнем Новгороде и губернии в конце 19 века в период их расцвета как крупного финансового центра. Идея проекта заинтересовала федерального инвестора – компанию "Медиа-Телеком", входящую в Национальную Медиа Группу. Площадкой для разработки сериала стала АНО "Кинофактура", а сама работа будет вестись в сотрудничестве с компанией Art Pictures Vision, привлеченной к проекту "Медиа-Телекомом" в качестве экспертов и наставников. Создание пилотного эпизода было поддержано экспертами проекта "Команда 800".

"Кинофактура" приглашает принять участие пишущих нижегородцев в работе над сценарием для многосерийной киноленты. Отбор в сценарную группу будет проведен на конкурсной основе. Очное собеседование пройдет 11 января с 11:00 до 13:00 и 13 января с 13:00 до 15:00 по адресу: улица Варварская, 32 в пространстве "Кинофактура". Выполнение задания оплачивается организатором. Победитель будет объявлен 17 января в 18:00. Он получит возможность заключить контракт на участие в разработке сценария фильма.

Также объявлен открытый кастинг для профессиональных и непрофессиональных актеров из Нижнего Новгорода. Первый этап отбора продлится до 31 января 2020 года. Заявки на участие в свободной форме принимаются по адресу kinofaktura.space@gmail.com.

"800-летие Нижнего имеет огромное значение для всей России. Мы будем всячески поддерживать начинания, связанные с издательским делом и производством медиапродукции к большому юбилею. В истории древнего города было немало интереснейших страниц, о которых хочется узнать не только из учебников. Я вижу, что в регионе много интересных и самобытных авторов, которые любят свою малую родину. Наша задача поддерживать их и расширять круг читателей и зрителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Федеральные компании заинтересованы в реализации проекта и готовы инвестировать средства в сериал при условии, что "Кинофактура" проведет подготовительную работу и продемонстрирует качество конечного продукта. В сжатые сроки будет подготовлен синопсис всего сериала, сценарий 2-х серий, разработаны образы персонажей, проведен кастинг и снято несколько эпизодов, раскрывающих атмосферу фильма и характеры главных героев.

Пилотная разработка сериала будет произведена с января по апрель, съемки пилотных сцена планируются на конец февраля - начало марта. Сам сериал должен быть снят в 2020 году, чтобы в 2021-м стать заметным культурным событием, приуроченным к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин обсудил с писателем Николаем Свечиным съемки сериала.

Отметим, что Евгений Кудельников является режиссёром и сценаристом фильма "Студия Нижний". Напомним, что создание первого полнометражного фильма о Нижнем Новгороде длилось более пяти лет. В фильме намешаны разные эпохи: показаны реконструированные легенды и истории о старом, дореволюционном Нижнем Новгороде, современное пространство и будущее города в 2060 году.