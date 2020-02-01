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Общество

Движение в районе моста через Кудьму на трассе М-7 в Нижегородской области будет ограничено до ноября

06 февраля 2020 11:40  [63] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение в районе моста через Кудьму на трассе М-7 в Нижегородской области будет ограничено до ноября. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Участок ограничения движения находится на 423 и 425 км трассы М-7 "Волга" (южный обход Нижнего Новгорода). В этом месте начинается ремонт путепровода и моста.

Работы на путепроводе через железную дорогу и на мосту через р.Кудьма продлятся до ноября 2020 года. На период ремонта проезд будет организован по двум полосам вместо четырех. Максимальная скорость движения на участках – 50 км/ч. Сейчас дорожные службы выставляют временную схему движения.

На искусственных сооружениях отремонтируют балки и опоры пролетных строений, восстановят деформационные швы, укрепят конусы и устроят систему водоотвода. Дорожники обновят мостовое полотно, уложат покрытие из износостойкого асфальтобетона, установят новое барьерное и перильное ограждение.

Отметим, что движение транспорта по другому мосту через Кудьму из-за ремонтных работ ранее перекрывали неоднократно: в апреле 2018 года на 447 км трассы, летом 2018 года также на 447-м км, в ноябре 2019 года.

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