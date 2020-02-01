Подозреваемому в смертельном ДТП на ул.Горького в Нижнем Новгороде продлили срок ареста

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Подозреваемому в смертельном ДТП неподалеку от ТЮЗа, 43-летнему Виктору Пильганову, продлили срок ареста еще на три месяца. Об этом сообщили в Московском районном суде. Его заключили под стражу 9 декабря.
ДТП с участием четырех автомобилей произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шла группа школьников, которые шли в ТЮЗ на спектакль.
В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 госпитализированы.
Подозреваемого в совершении ДТП задержали, при этом тогда Виктор Пильганов отказался от медицинского освидетельствования. Отметим, что ранее он уже был лишён прав.
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