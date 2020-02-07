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Общество

Мост через р.Велетьма планируется построить в Навашинском районе Нижегородской области

07 февраля 2020 14:33  [129] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Мост через р.Велетьма планируется построить в Навашинском районе Нижегородской области. В ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 7 февраля 2020 года была одобрена соответствующая заявка.

Речь идёт о мосте через реку Велетьма площадью 818 м2 на подходе к Навашино от автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Заявителю, Главному управлению автомобильных дорог региона (ГУАД), участок передан в пользование.

Объём инвестиций в проект составляет 172,6 млн рублей, планируется использовать средства адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы.

По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, при строительстве моста подрядчики должны строго соблюдать положения водного кодекса и учесть, что территория находится в водоохранной зоне.

Движение на другом участке - по мосту через р.Узола в Городецком районе было полностью открыто в декабре 2019 года. При этом, движение в районе моста через Кудьму на трассе М-7 в Нижегородской области будет ограничено до ноября этого года.

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