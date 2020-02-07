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Культура и отдых

Кванториум открылся в Дивеевском районе

07 февраля 2020 17:28  [68] Культура и отдых

Детский технопарк "Кванториум Саров" начал свою работу 7 февраля 2020 года в поселке Сатис (Дивеевский район). Он создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ежегодно на шести инженерно-технических направлениях (IT-квантум, Хайтек, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Геоквантум, DATA-квантум), курсах английского языка, математики и квантошахмат здесь будут обучаться 800 детей от 7 до 17 лет из Сарова, Дивеевского, Ардатовского и Вознесенского районов. Мастер-классы, экскурсии, туры выходного дня, тренинги, профориентационные нетворкинги, инженерные каникулы и прочие интересные активности ждут всех увлеченных.

"Кванториум Саров" стал третьим по счету детским технопарком, открывшимся в Нижегородской области. Два технопарка работают в Нижнем Новгороде: кванториум в парке науки ННГУ (ул.Ульянова,10Б) и "Кванториум ГАЗ" (пр.Ленина,95). Кванториум в Дзержинске откроют в здании библиотеки им. Симонова (ул. Галкина, 13), сроки открытия пока не уточняются.

"Символично, что третий стационарный "Кванториум" открывается в непосредственной близости от Сарова - одного из научных центров не только региона, но и страны в целом. Считаю, что этот потенциал должен использоваться максимально широко. Даже само название "Саров" воспринимается как один из основных российских интеллектуальных брендов. В Сатисе уже успешно действует "Технопарк "Саров", где работают несколько десятков высокотехнологичных резидентов. У тех, кто будет заниматься в "Кванториуме", есть отличная возможность для реализации своих практических задумок", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, в ближайшие 2 года в регионе планируется открыть еще 3 стационарных и 6 мобильных технопарков в рамках нацпроекта "Образование".

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