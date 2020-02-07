АСВ приступило к продаже имущества обанкротившегося банка "Ассоциация" Экономика

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) приступила к реализации имущества обанкротившегося нижегородского банка "Ассоциация". Об этом сообщает АСВ.

На аукцион выставлены предметы, собранные в лоты, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей.

Лоты сформированы из предметов, идентичных в использовании. В частности, на торги выставлено компьютерное оборудование, мебель, оргтехника, принтеры, телефоны.

Торги проводятся в форме аукциона с увеличением начальной цены на шаг увеличения и понижением начальной цены на шаг понижения.

Шаг аукциона на повышение — 5% от начальной цены продажи предмета, шаг на понижение — 9,9%.

Заявки на участие в торгах принимаются с 7 февраля до 16 марта 2020 года. Сам аукцион продлится с 18 до 19 марта. Победителем открытых торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация" в конце июля 2019 года. Согласно реестру обязательств КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могли обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей.

До отзыва лицензии в кредитном портфеле банка находилось 127 договоров по льготным ставкам (6,5% и 8,5% годовых) с общим остатком ссудной задолженности на сумму 2,6 млрд рублей.

Конкурсный управляющий банка формирует конкурсную массу, которую необходимо реализовать для погашения долгов. В перечень активов кредитной организации входит 27 объектов недвижимости, 54 транспортных средств и оргтехника.

Напомним, что КБ "Ассоциация" лишился лицензии, поскольку в кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что неустановленные лица из числа руководства банка вносили в отчетность кредитной организации заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.