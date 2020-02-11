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Общество

Программы старения разрабатывают в Нижегородской области

11 февраля 2020 14:45  [489] Общество

Программы старения разрабатывают в Нижегородской области. Врио ректора Национального исследовательского ННГУ им. Лобачевского Елена Загайнова в ходе круглого стола 11 февраля 2020 года сообщила, что университет "развернулся" в сторону проблем старения в рамках мегагранта под руководством итальянского ученого-геронтолога Клаудио Франчески.

Ранее сообщалось, что ННГУ получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей. Один из проектов - в области клинической медицины. Ученые занимаются изучением механизмов здорового старения и возможностей предотвращения возрастных патологий, связанных с работой мозга.

"Идет активный генетический анализ нашей популяции, именно нижегородской, в том плане, какие у нас проблемы и как мы будем стареть: доброкачественно или не очень. Насколько велика вероятность развития болезни Альцгеймера. Сейчас мы разрабатываем системы предиктивной диагностики на основе генетики и других анализов для жителей Нижегородской области, по которым им будут говорить, какая у них программа старения — нормальная или ускоренная, каков риск развития дегенеративных заболеваний", - подчеркнула Елена Загайнова.

Сейчас, по словам Елены Загайновой, исследования направлены на то, чтобы выделить необходимую линейку генетических и биохимических анализов для определения качества старения. В настоящий момент у каждого, кто участвует в исследованиях, "собирается" полный геномный сиквенс.

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