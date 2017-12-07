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Общество

"Результатом исследований по мегагранту станет разработка лекарств против патологии мозга при старении", - Виктор Казанцев

11 декабря 2017 17:35  [58] Общество
Виктор Казанцев

Виктор Казанцев

Фото: ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Результатом исследований по мегагранту станет разработка лекарств против патологии мозга при старении", - об этом проректор по научной работе ННГУ им. Лобачевского Виктор Казанцев сообщил в рамках пресс-конференции 11 декабря 2017 года.

По его словам, в рамках исследований по полученным ННГУ в ноябре-декабре 2017 года мегагрантам помимо лекарств будут разрабатываться методики и технологии, помогающие снизить риски нейро-дегенеративных заболеваний.

"Конечным результатом здесь для людей будут если не сами лекарственные препараты, то прототипы и предпосылки создания медицинских средств, которые позволят избежать патологий старения. Это с одной стороны; с другой, после того, как мы изучим процессы, мы сможем рекомендовать людям, как им менять образ жизни, чтобы минимизировать риски", - рассказал он.

"На выходе проекта должны быть разработаны методики и средства диагностики и лечения таких патологий. Будем реализовывать проект в сотрудничестве с Приволжским окружным медицинским центром. Все исследования будут сосредоточены на исследовании головного мозга. В итоге разработанные методики будут помогать при реабилитации людей после инсультов, тяжелых травм и нарушений мозговой деятельности. В научном мире это – одно из самых важных направлений работы на данный момент", - подвел итог Казанцев.

Напомним, что ННГУ получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей в ноябре-декабре 2017 года.

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