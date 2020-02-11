Глеб Никитин внес поправки в бюджет Нижегородской области по выплатам на детей Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес поправки в бюджет Нижегородской области по выплатам на детей. Об этом сообщает региональное министерство финансов. Следующее заседание парламента, где изменения будут одобрены или нет, состоится 27 февраля 2020 года.

Соцвыплаты при рождении детей

Так, на поддержку нижегородских семей с детьми в рамках послания президента РФ Владимира Путина за счет бюджета области планируется выделить 834,5 млн рублей (на условиях последующего софинансирования с федеральным бюджетом). Как подчеркнул глава региона, 456,4 млн рублей планируется направить на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3-7 лет и 78,2 млн – на предоставление выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

"Это очень важные меры социальной поддержки, которые позволят семьям чувствовать себя более уверенно. Именно улучшению демографической ситуации была посвящена большая часть послания президента. Наша задача – максимально оперативно и в полной мере выполнить все свои обязательства", - отметил глава региона.

Соцвыплаты по бесплатному питанию в школах

Ранее президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года. На эти цели из бюджета Нижегородской области дополнительно будет выделено 276,6 млн рублей.

Подготовка к 75-летию Победы

Также областное правительство в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне намерено выделить 200 млн рублей на ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, более 65 млн рублей – на благоустройство площади у Вечного огня и площади у мемориала "Горьковчане – фронту" на территории Кремля. Ожидается, что на благоустройство мемориального комплекса "Парк Славы" в Автозаводском районе будет выделено 55,1 млн рублей.

Другие статьи расходов

Кроме того, на проведение капремонта в муниципальных детских садах планируется направить 475 млн рублей, на мероприятия по проектированию объектов в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" - 212,6 млн рублей, на предоставление многодетным семьям сертификата на улучшение жилищных условий – 282 млн рублей, на приобретение МРТ с высоким разрешением для ГБУЗ "Нижегородская областная детская клиническая больница" - 150 млн рублей, на строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г.Дзержинск – 99,2 млн рублей.

На разработку проектно-сметной документации для проведения реставрации 33 объектов культурного наследия в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода планируется направить 93,3 млн рублей.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета будут уменьшены на 129,03 млн рублей — до 194,5 млрд рублей. Это связано с уменьшением доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию в связи с уточнением Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области прогнозных показателей по доходам от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию.

Расходы будут увеличены на 7,6 млрд рублей. При этом сокращены расходы на обслуживание государственного долга в связи с уточнением платежей по выплате купонного дохода по облигациям 2019 года и платежей по процентам за пользование кредитами коммерческих банков. Сложившийся дефицит – технический и связан с направлением остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года, на расходную часть бюджета.

"В конце 2019 года, уже после принятия бюджета, поступили дополнительные средства, которые в соответствии с законодательством нельзя записать в доходную часть бюджета 2020 года. Направление доходов прошлых лет на расходы текущего периода не приводит к увеличению государственного долга. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению госдолга", - пояснила министр финансов Ольга Сулима.