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Общество

Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

11 февраля 2020 19:20  [1299] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время на карантин уже закрыты 72 школы 21 детский сад.

Сейчас эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области увеличен более чем на 40%, причем среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет. В начале месяца эпидпорог был превышен на 27%.

Решение закрыть школы принято для того, что бы остановить дальнейший сезонный рост заболеваемости среди детей. Образовательные учреждения не будут работать 10 дней.

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