Последние новости рубрики Культура и отдых
12 февраля 2020 17:14  [94] Акция "Дарите книги с любовью!" пройдет в нижегородских библиотеках 14 февраля
11 февраля 2020 13:17  [787] Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля по созданию граффити на фасадах домов
11 февраля 2020 12:21  [821] Чемпионат России по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде в мае
10 февраля 2020 15:48  [924] Конкурс детских театров моды "Карнавал для Золушки" пройдет в Нижнем Новгороде 15 февраля
10 февраля 2020 14:56  [1302] Фестиваль стрит-арта "Место" пройдет в Нижнем Новгороде в июне
10 февраля 2020 13:49  [1063] Организаторы AFP на "mega-party" в Нижнем Новгороде объявят место проведения фестиваля в 2020 году
07 февраля 2020 17:28  [1181] Кванториум открылся в Дивеевском районе
07 февраля 2020 11:35  [994] "Рок Чистой Воды" пройдет в Нижнем Новгороде в июле 2020 года
05 февраля 2020 14:14  [931] Музей валенка откроется в Арзамасском районе
05 февраля 2020 13:50  [1317] Съемки сериала по мотивам рассказов Николая Свечина "Хроники сыска" начнутся в марте на заводе "Красное Сормово"
Культура и отдых

Акция "Дарите книги с любовью!" пройдет в нижегородских библиотеках 14 февраля

12 февраля 2020 17:14  [94] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Акция "Дарите книги с любовью!" пройдет в нижегородских библиотеках 14 февраля 2020 года. Об этом рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

В международный день дарения книг в 11:00 в областной детской библиотеке (ул. Звездинка, 5) будет организована праздничная программа: театрализованный пролог, церемония вручения книг, музыкально-творческие сюрпризы в исполнении юных читателей.

Также в этот день пройдут мастер-классы по изготовлению книжных закладок, валентинок и газет.

Напомним, общероссийская акция "Дарите книги с любовью" проходит в нижегородских библиотеках на этой неделе.

(6+)

СПРАВКА:

С 2012 года 14 февраля по всему миру отмечают Международный день дарения книг. Идея праздника принадлежит американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. Однажды один из её сыновей спросил: "Почему люди не дарят друг другу книги просто так?" Тогда Эмми решила создать для этого праздник. Эмми обратилась за помощью к знакомым из социальных сетей, и когда её инициативу поддержали миллионы людей, было решено назвать праздник Международным днём дарения книг.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph