Акция "Дарите книги с любовью!" пройдет в нижегородских библиотеках 14 февраля Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Акция "Дарите книги с любовью!" пройдет в нижегородских библиотеках 14 февраля 2020 года. Об этом рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

В международный день дарения книг в 11:00 в областной детской библиотеке (ул. Звездинка, 5) будет организована праздничная программа: театрализованный пролог, церемония вручения книг, музыкально-творческие сюрпризы в исполнении юных читателей.

Также в этот день пройдут мастер-классы по изготовлению книжных закладок, валентинок и газет.

Напомним, общероссийская акция "Дарите книги с любовью" проходит в нижегородских библиотеках на этой неделе.



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СПРАВКА:

С 2012 года 14 февраля по всему миру отмечают Международный день дарения книг. Идея праздника принадлежит американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. Однажды один из её сыновей спросил: "Почему люди не дарят друг другу книги просто так?" Тогда Эмми решила создать для этого праздник. Эмми обратилась за помощью к знакомым из социальных сетей, и когда её инициативу поддержали миллионы людей, было решено назвать праздник Международным днём дарения книг.