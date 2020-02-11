Новый корпус детского сада открылся в Сергаче Нижегородской области Общество

Новый корпус детского сада "Светлячок" открылся в Сергаче Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 февраля 2020 года. Учреждение рассчитано на 50 воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Строительство начато в декабре 2018 года и закончено в декабре 2019 года. На сегодняшний день получены все необходимые разрешительные документы. Детский сад полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности.

В Сергачском районе на очереди в детские дошкольные учреждения по состоянию на 1 января 2020 года стоят 185 ребят в возрасте до 3 лет.

Напомним, в рамках реализации мероприятий национального проекта "Демография" в соответствии с указом президента до конца 2021 года на территории Нижегородской области планируется построить 20 объектов для 3 220 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

"Правительством Нижегородской области планируется достичь 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет до конца 2021 года", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



Напомним, первый детсад в ЖК "Анкудиновский парк" открылся в январе этого года.

Детсад №68 в Канавинском районе открыли после капремонта также в январе этого года.

Также Глеб Никитин предложил забрать у муниципалитетов на уровень региона строительство школ и детсадов. Подробнее об итогах строительства в городе и области в 2019 году агентство сообщало ранее.