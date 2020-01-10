Детсад №68 в Канавинском районе открыли после капремонта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Детсад №68 на ул.Есенина в Канавинском районе открыли после капремонта. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Здание бывшего детского дома 1983 года постройки переоборудовано под детский сад на 12 групп или 290 детей: три группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) и девять групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Лицензия на проведение образовательной деятельности получена.

По данным ведомства, в новый детский сад закуплено все необходимое оборудование: мебель, постельные принадлежности, постельное белье, посуда. Полностью оснащены пищеблок, прачечная, медицинский блок, кабинет психолога, комнаты для сна. В игровых комнатах появились игрушки и развивающие материалы, также есть музыкальный и физкультурный залы, которые оснащены необходимым оборудованием.

Сроки сдачи неоднократно переносили

Ранее сообщалось, что подрядчик по строительству этого детского сада подозревается в хищении почти 2 млн рублей бюджетных средств.

Решение о том, чтобы разместить детский сад № 68 в здании бывшего детского дома №5 в Канавинском районе было принято еще в 2017 году . На капитальный ремонт здания по ул.Есенина, 39А и для обустройства 12-ти группового детского сада из областного бюджета было выделено 26 млн рублей.

Изначально, муниципальный контракт был заключен с ООО "Вентсрой НН". Садик планировалось открыть в первом квартале 2018 года, потом срок перенесли на второй квартал 2018 года. Далее сроки открытия детсада на ул. Есенина снова сдвигались, в том числе на конец 2018 года. Потом подрядчик обещал завершить капремонт в конце ноября 2019 года.

Подробнее о промежуточных итогах строительства других детсадов в Нижнем Новгороде в 2019 году агентство сообщало ранее.