Глеб Никитин предложил забрать у муниципалитетов на уровень региона строительство школ и детсадов: что изменится? Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания регионального правительства 20 декабря 2019 года поручил проработать вопрос перевода функций заказа и контроля за строительством социальных объектов в рамках национальных проектов.

Соцобъекты на уровень области

На данный момент заказчиками, которые контролируют строительство, в большинстве случаев являются муниципальные власти. Губернатор предложил забрать все стройки на уровень региона.

"Муниципалитеты сталкиваются с такими проблемами, как некомпетентность проектировщиков, подрядчиков и заказчиков. Эта тема требует выработки конкретных типовых решений для всех муниципалитетов. Прошу в протоколе зафиксировать мое поручение проработать вопрос о том, чтобы забрать все стройки на уровень региона со следующего года. По тем стройкам, заказчиком которых выступало министерство строительства Нижегородской области и непосредственно их контролировало, никаких проблем не возникло", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, необходимо рассмотреть этот вопрос с условием софинансирования. При этом муниципалитетам должна быть снижена финансовая помощь соразмерно их участию в финансировании строительства объектов в рамках нацпроектов.

Допсредства на детсады и школы

Нижегородская область направит допсредства из федерального бюджета на строительство детсадов и школ в трех ЖК. Средства в размере 1,275 млрд рублей направят на строительство социальных объектов по программе "Стимул" в 2020 году:

- детский сад и школа в ЖК "Новинки Smart City"

- школа и две дороги в ЖК "Окский берег"

- детсад и школа в ЖК "Анкудиновский парк".

Ситуация по строительству детсадов в целом по области

Ситуация по строительству детсадов в 2019 году в целом по области выглядит так:

Пристрой детского сада в Первомайске на 80 мест: строительство началось почти год назад. Стоимость работ более 70 млн рублей из совокупного бюджета. По словам главы местного самоуправления Первомайска Елены Лебедновой в ноябре этого года, на завершающем этапе строительства возникли серьезные проблемы с подрядчиком. Пришлось расторгнуть договор. При этом, глава МСУ заверила, что несмотря на возникшие трудности, детский сад будет достроен до конца декабря.

Детский сад в рабочем поселке Дальнее Константиново на 60 мест: строительство здания детского сада для малышей ясельного возраста от двух месяцев до трех лет было начато в 2018 году и должно быть завершено до конца этого года.

Детсад в ЖК "Новинки Smart City": в августе этого года совет по земельным и имущественных отношениям при правительстве области одобрил выделение земельных участков на территории ЖК "Новинки Smart City" для строительства детского сада и школы. Детский сад рассчитан на 320 мест. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта "Жилье" на 2020 год. Также возведение объектов предусмотрено госпрограммой по развитию ЖК "Новинки Smart City".

Детсад в Кстове: соответствующая заявка была одобрена на заседании совета по имущественным и земельным отношениям при правительстве области 25 января этого года.

Стоимость строительства дошкольного учреждения - 205 млн рублей. Срок строительства – два года. Детский сад рассчитан на 180 мест.

Детсад в Арзамасе: решение о строительстве было принято на заседании совета в сентябре этого года. Здание будет четырехэтажным, один из этажей - подземный. Учреждение рассчитано на 280 мест.

Напомним, год назад заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщал о том, что до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 21 детский сад на 2,2 тысячи дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет.

О предварительных результатах строительства детсадов в Нижнем Новгороде в 2019 году агентство сообщало ранее.

Транспорт на уровень области

Накануне стало известно, что полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта восьми городов, в том числе Нижнего Новгорода, переданы из городов на региональный уровень. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 19 декабря 2019 года поддержали данную инициативу регионального минтранса. В единую систему предлагается объединить муниципальный и межмуниципальный транспорт в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, на Бору, а также в Балахне и Арзамасе.

Строительство на уровень области

Напомним также, что в 2018 году градостроительные полномочия Нижнего Новгорода и еще трех муниципальных образований перешли на областной уровень. Закон предполагают передачу на уровень региона следующих полномочий Дзержинска, Нижнего Новгорода, Богородского и Кстовского районов: принятие решений о подготовке проектов генеральных планов городских округов и схем территориального планирование районов, решений о внесении изменений в них; принятие решений о подготовке проектов правил землепользования и застройки, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

С 1 января 2018 года принимать нормативные акты о подготовке документации по планировке территории, об утверждении проектов межевания, о комплексном развитии территорий (а также о проведении соответствующих аукционов), о выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением объектов ИЖС), о подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков, утверждении схемы расположения участков, государственная собственность на которые не разграничена, при принятии данного закона также стало региональное правительство, а не муниципалитет.



Отметим, что несколько лет назад все здравоохранение также было передано из муниципалитетов на уровень области.