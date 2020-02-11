SCG в День влюбленных разместило на нижегородских билбордах слово "Любовь" на красном фоне

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Нижегородский оператор outdoor -и indoor-рекламы SCG (Spectro Communication Group) в преддверии Дня святого Валентина разместил на билбордах Нижнего Новгорода слово "Любовь" на красном фоне. Об этом сообщает SCG.
В компании считают, что реклама должна быть двигателем не только торговли, но и человеческих эмоций.
Впервые похожая акция состоялась в 2019 году - тогда сотрудники SCG выразили солидарность проекту американца Джона Погачара "Love on every billboard" ("Любовь на каждом билборде"). Транслировать слово "Love" Погачар решил в то время, когда в США участились случаи массовой стрельбы, поэтому пришла идея разместить "рекламу" любви на билборде. Американец решил напомнить жителям города о том, что является по-настоящему ценным.
Вскоре идею подхватили в Сент-Луисе, который считался одним из самых криминальных городов США, а в Россию акция пришла потому, что инициаторы из SCG вдохновились смыслом акции.
"Создатели проекта об этом узнали и выразили благодарность коллегам из Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
"В этом году мы продолжим нести вибрации любви, но уже на русском языке, чтобы смысл послания мог понять каждый", - сказала руководитель отдела маркетинга SCG Виктория Маркова.
"Также для нас немаловажно обратить внимание рынка рекламодателей на то, каким ярким, динамичным и охватным может быть размещение как имиджевых, так и любых других сообщений, которые в данный момент важно донести до широкой аудитории", - добавила она.
Нижегородские идеологи проекта решили не ограничиваться существующей концепции и предоставили жителям города возможность разместить на цифровых экранах собственное послание ко Дню всех влюбленных, которое будет транслироваться 14 февраля.
"Мы проводим конкурс для наших подписчиков в Instagram (@scg_nn) - для участия в нем необходимо сделать репост нашей записи в сториз, после чего мы выберем троих победителей", - пояснили Виктория Маркова.
"Нам кажется правильным использовать такие возможности размещения не только как двигатель торговли. В жизни всегда должно быть место для романтики и самых лучших человеческих эмоций", - подытожила руководитель отдела маркетинга SCG.
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