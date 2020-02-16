Пять северных районов Нижегородской области планируется газифицировать в 2021-2025 годах Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Пять северных районов Нижегородской области планируется газифицировать в 2021-2025 годах. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера в Москве 18 февраля 2020 года.



Как подчеркнул Глеб Никитин, наиболее острой проблемой в регионе является отсутствие газа в пяти северных районах (Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский), а также в городском округе город Шахунья. По итогам встречи была достигнута договоренность о газификации севера региона путем строительства магистрального газопровода-отвода и ГРС в районе деревни Обход Уренского района Нижегородской области, что позволит в дальнейшем газифицировать север путем строительства межпоселковых газопроводов.

"В следующем году уже должна начаться работа", - сказал губернатор.

Еще одной темой, которая обсуждалась на встрече, стала реконструкция газопровода-отвода и ГРС (газораспределительной станции) Митино в связи с активным строительством в районе поселка Новинки.

Также для подключения объектов капитального строительства в районе поселка Новинки Нижнего Новгорода необходимо строительство газопровода высокого давления от Нижегородской Государственной Сельскохозяйственной Академии (по пр.Гагарина) до деревни Ольгино.

"По данным вопросам также принято положительное решение. В ближайшее время будем определять конкретные шаги по обеспечению газом Новинок и Ольгино", - сказал Глеб Никитин.

Что касается итогов года, то в 2019 году в Нижегородской области построено более 300 км газовых сетей (32 объекта газификации в 15 районах).

В этом году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области. На реализацию программы газификации Нижегородской области в 2020 году будет направлено более 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что три новых газопровода будет построено в Нижегородской области по итогам заключенного соглашения. Проект предполагает 2 этапа:

Первый проект - это строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019-2020 годах.

Второй проект предусматривает строительство газопровода от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода и от РС-4 (регуляторная станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах) до центра города с установкой ГРПб (газорегуляторный пункт блочного типа).