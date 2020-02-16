АСВ намерено до 28 февраля вернуть кредиторам I очереди банка "Ассоциация" 80% долга Экономика

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) планирует до конца февраля вернуть кредиторам I очереди обанкротившегося нижегородского банка "Ассоциация" до 78,6% долга. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области и глава кредитного комитета банка Олег Лавричев.

Выплатив 78,6% кредиторам I очереди, АСВ повысит процент удовлетворения этой категории до 78%. В настоящее время АСВ уже выплатила им 5,6 млрд рублей. У банка "Ассоциация" 13 959 кредиторов I очереди.

Выплаты 100% средств кредиторам данной категории планируется удовлетворить, направив деньги, полученные от реализации имущества банка, проведя торги 24 марта. Предполагается, что выручка от торгов составит 3,7 млрд рублей.

Кредиторы II очереди у банка отсутствуют. В части удовлетворения требований кредиторов III очереди Олег Лавричев пояснил, что выплаты им начнутся после того, как АСВ рассчитается с кредиторами I очереди. Сейчас у банка 413 кредиторов III очереди. "Ассоциация" должна им 3,8 млрд рублей.

По пессимистическим прогнозам, требования кредиторов III очереди будут удовлетворены на 43%. Денежные средства по требованиям кредиторов III очереди планируется привлечь с помощью реализации основных средств, автотранспорта и от продажи прав требований по кредитам.

Первая очередь кредиторов предусматривает выплату пострадавшим вкладчикам-физическим лицам и долгов по налогам. Вторая очередь - это бывшие работники должника. Третья очередь — это кредиторы — юридические лица, интересы которых обеспечены залоговым имуществом.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация" в конце июля 2019 года. Согласно реестру обязательств КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могли обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей.

До отзыва лицензии в кредитном портфеле банка находилось 127 договоров по льготным ставкам (6,5% и 8,5% годовых) с общим остатком ссудной задолженности на сумму 2,6 млрд рублей.

КБ "Ассоциация" лишился лицензии, поскольку в кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что неустановленные лица из числа руководства банка вносили в отчетность кредитной организации заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.